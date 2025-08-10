Lazio, verso l'ultima amichevole: il programma dei prossimi giorni
Il penultimo test del precampionato della Lazio si è concluso con un positivo successo per 1-0 sul campo del Burnley, firmato dalla rete in contropiede di Cancellieri. Al termine della gara, la squadra è subito rientrata in Italia e questa mattina svolgerà una seduta di scarico a Formello. Come riportato dal Corriere dello Sport, domani Sarri concederà un giorno di riposo al gruppo, mentre da martedì si inizierà a preparare l'ultima amichevole contro i greci dell'Atromitos, in programma alle 20:00 di sabato 16 agosto allo stadio "Centro d'Italia - Manlio Scopigno" di Rieti.
A due settimane esatte dall'esordio in campionato a Como sarà fondamentale la gestione dei calciatori finiti ai box. Si tratta di Patric, Gifot, Belahyane, Isaksen e Vecino, tutti esclusi dalla gara in terra inglese per problemi di diversa entità. Dopo l'affaticamento alla coscia rimediato nella rifinitura di venerdì scorso, l'uruguagio rimarrà ancora quache giorno a riposo prima di essere rivalutato dallo staff.
