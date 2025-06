Lazio, Rambaudi: "Van Bommel è forte. Nico Gonzalez? Con Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi dice la sua sugli ultimi nomi usciti in orbita Lazio. Ecco di seguito le sue parole: “Van Bommel? È forte, nel ruolo è bravo. Ha fatto la differenza, sa giocare dentro, in profondità. È giovane e può migliorare molto, in prospettiva è un bel colpo. È più fisico di Zaccagni, assomiglia molto al padre. Dove può giocare? È un esterno di attacco; può stare anche a destra ma a è abituato a sinistra. Per me l’Olanda Under 21 è forte e lui è uno dei migliori della rosa. Non può fare la mezzala, non ha la fase difensiva; lui pensa dalla trequarti in su. Non può fare il centravanti, non gioca spalle alla porta".

"Nico Gonzalez? Con Sarri può fare bene. La Lazio non sarà una squadra di palleggiatori ma di gamba, di sovrapposizioni; dipenderà poi dagli innesti che si prenderanno. Chi prenderei? Un terzino destro da affiancare a Marusic; se proprio spendo, cerco un centrale perché non so come tornerà Patric, magari scelgo un giovane di prospettiva; a sinistra invece se rimangono Tavares e Pellegrini sono coperto; a centrocampo ne prendo uno e poi una punta centrale. Provstgaard? Ha qualità ed è intelligente tatticamente, ma deve crescere e con Sarri può farlo; anche fisicamente deve crescere un po'”.

