Mattei critico: "È normale che i tifosi siano preoccupati. La Lazio è l'unica che..."

© foto di Marco Rosi

Nel suo intervento ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei si è espresso sulla possibilità che la Lazio acquisisca uno sponsor. Il giornalista ha anche criticato la gestione delle risorse economiche del club, giustificando la preoccupazione dei tifosi in vista del futuro. Queste le sue parole: “Possibile sponsor Lazio? Parliamo di 5 milioni di euro a stagione, una cifre che poteva andare bene negli anni 80-90. Sarebbe una voce di ricavo in più che non sposterebbe la sostanza rispetto a quanto club come la Juventus incassano commercialmente dai propri partner".

"Il momento del calcio italiano è chiaro. Qualcosa è accaduto, ma in questo momento il mercato vero non è ancora partito. La Lazio, in tal senso, è alla pari delle altre. Poi, però, ci sono le prospettive, le possibilità economiche, le strategie. Un esempio. La Lazio è l’unica società che ha prestato un giocatore gratis alla Fiorentina. Per il resto dai sette giocatori che i Viola non riscatteranno, i club di appartenenza hanno tutti ricevuto dei soldi per il prestito oneroso. Anche questo fa riflettere. L’unica società che non si fa pagare i prestiti è la Lazio. Un problema se non hai già di tutto delle risorse. E’ normale che, in questo contesto, i tifosi della Lazio siano preoccupati sul futuro del proprio club”.

