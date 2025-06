Calciomercato Lazio | Pio Esposito, settimane importanti per il futuro: l’idea dell’Inter

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Pio Esposito è volato negli Stati Uniti con l’Inter, attende impaziente il suo momento d’esordio al Mondiale per Club. Il problema al ginocchio gli ha impedito di partecipare all’Europeo U21, ma ora l’infortunio è alle spalle e spera nel rientro in campo nel match di domani contro gli Urawa Reds.

Il club nerazzurro crede fortemente in lui tanto da avergli rinnovato il contratto, lo scorso aprile, fino al 2030. Si è reso protagonista in B con lo Spezia, trascinandolo fino ai play-off con 19 reti in 40 partite. È un giovane di prospettiva e i margini di crescita sono alti, in queste settimane si capirà meglio anche il suo futuro. Il classe 2005 ha attirato le attenzioni di diversi club in A, tra cui la Lazio. La società meneghina, si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, non esclude a priori una permanenza per la prima parte della stagione. Altrimenti, prende in considerazione solo l’idea del prestito per non rinunciare a una pedina così promettente.

