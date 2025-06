Lazio, Orsi: "Sarri è stato scelto per crescere". E sul mercato...

Lunga intervista ai microfoni di news.superscommesse.it per l'ex portiere Fernando Orsi. Tra i tanti temi toccati, l'ora talent di SkySport si è espresso anche sul ritorno alla Lazio di Maurizio Sarri, che ha preso il posto in panchina di Baroni. Infine, poi, ha detto la sua anche sul mercato biancoceleste. Di seguito le sue parole.

SARRI - "La Lazio ha fatto una scelta che premia la competenza di un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Se è arrivato di nuovo Sarri è perché resta chiaro l'intento di alzare l'asticella degli obiettivi. Con lui la squadra arrivò seconda in campionato qualche anno fa, questo fa pensare che l'intento è di entrare tra le prime quattro posizioni. Naturalmente, dovrà essere fatto un mercato su misura di quelle che saranno le sue richieste; c'è una buona struttura di partenza, ma si dovrà pensare ad acquistare tre o quattro calciatori che facciano fare il vero salto di qualità".

BARONI - "Reputo che l'operato di Baroni sia stato ottimo, perché ha lavorato molto bene e con grande devozione; è arrivato poco lontano da tutti gli obiettivi e non era facile spingersi oltre. Ha fatto tutto quello che poteva, secondo me, quindi bisogna essergli riconoscente per tutti gli sforzi che ha compiuto".

MERCATO - "Emerson Palmieri è un calciatore importante, un ottimo terzino sinistro e sarebbe senz'altro un bell'acquisto, ma è anche vero che Nuno Tavares ha le sue stesse caratteristiche, per cui questa scelta presupporrebbe che il portoghese lasci la Lazio. Si fanno tanti nomi in questo periodo e siamo soltanto nel campo delle ipotesi, ma è naturale pensare che sarebbe bellissimo se ritornasse Immobile. Non sono arrivate ancora voci di mercato ufficiali, l'unica certezza è la presenza di Sarri in panchina. Lui è un allenatore che vuole vincere, quindi mi aspetto che arrivi qualche nome di spessore per questa squadra".

Pubblicato il 19/06