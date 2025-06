Calciomercato Lazio | Basic, dopo i rifiuti si prepara l'addio: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta avviando un’importante operazione di sfoltimento della rosa, attualmente composta da 36 elementi tra giocatori in organico e rientri dai prestiti. Sarri e Fabiani puntano a una squadra più leggera e funzionale, con 20 giocatori di movimento e 3 portieri, per affrontare al meglio la nuova stagione. Ci sarà ovviamente da rivalutare i calciatori che tornano dai prestiti e tutti gli esuberi, tra cui anche Toma Basic.

Il centrocampista croato, come spiega il Corriere dello Sport, ha un contratto fino al 2026 e si è sempre mosso in prestito. Le offerte ricevute finora non hanno mai soddisfatto il giocatore, che ha respinto proposte inferiori al suo ingaggio, e il club. L’ultima era arrivata dall’Hajduk Spalato lo scorso anno, ma è stata declinata e Basic non solo è rimasto in squadra, ma è anche stato inserito a sorpresa nella lista per la Serie A per la seconda parte di campionato, seppur senza mai scendere in campo. Adesso è arrivato il momento di capire cosa farà nel suo ultimo anno in biancoceleste.

