Calciomercato Lazio | Cardone: "Vi spiego la situazione tra Rovella, Frattesi e l'Inter"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'interesse dell'Inter nei confronti di Rovella ha preso piede negli ultimi giorni, con Calhanoglu che, se dovesse partire, dovrà essere sostituito. Rovella ha una clausola da 50 milioni e, come ha spiegato Fabiani, se viene pagata non ci si può far nulla. A tal proposito è intervenuto a Radiosei Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, che ha fatto il punto sulla situazione:

"La situazione Inter è aperta, anche le parole del direttore sportivo sottintendono che la possibilità c’è. Va detto che tutto dipende da Calhanoglu, che ha deciso di tornare in Turchia al Galatasaray, e dalla difficoltà di esercitare la clausola di 50 milioni di euro in un’unica soluzione. Ovviamente se l’Inter decidesse di pagare la clausola e Rovella non volesse andare, l’affare non si farebbe. È diventato laziale, intende rimanere, ma parliamo dell’Inter. Lui viene da Segrate, da una famiglia interista, non credo che se ci fosse questo assalto farebbe una scelta che vada oltre dal tempo. Vediamo le intenzioni del club nerazzurro prima di tutto.

Scambio con Frattesi? Sono due situazioni diverse. La Lazio pretende 50 milioni della clausola, poi con quei soldi, visto l’apprezzamento di Sarri, si potrebbe fare un tentativo per la mezzala dell’Inter. La società milanese, va detto, è assolutamente intenzionata a trattenerlo. Impossibile pensare di tenere Rovella e prendere anche Frattesi. La Lazio cercherà di incassare dalle cessioni, ma non avrà un tesoretto tale da permettergli una cosa simile. La soluzione ideale sarebbe quella di sbloccare l’indice di liquidità con risorse della proprietà per poi fare player-trading per aggiungere soldi al budget”.