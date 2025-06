Roma, Gasperini si presenta: "Voglio il meglio. E per lo Scudetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima conferenza stampa di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma. L'ex tecnico dell'Atalanta si è presentato di fronte ai giornalisti presso il Centro Sportivo di Trigoria toccando diversi temi della sua nuova avventura in panchina. Di seguito le sue parole: "Ho parlato con Ranieri inizialmente, mi ha spiegato tutto quello che è successo in questi anni. I Friedkin hanno entusiasmo per la Roma, non so se traspare, ma ci spendono tanto tempo e sono ambiziosi. Hanno individuato in me la possibilità di costruire qualcosa, ci siamo confrontati e sappiamo le difficoltà sul mercato. La proprietà è forte, vuole investire in maniera sostenibile e riportare la Roma in alto".

"La piazza di Roma? Tutti mi mettete in guarda, ma la pressione è anche forza. Vedo entusiasmo e voglia di raggiungere gli obiettivi. Tutto va incanalato nel modo migliore, se negli ultimi anni si hanno avuto delle difficoltà va corretto per rendere la Roma più competitiva. Se il Napoli ha vinto lo scudetto e il PSG è salito sul tetto d'Europa vuol dire che i risultati si possono fare. Per farli serve costruire nel modo giusto. Anche voi volete il meglio della Roma, se riusciamo a farlo siamo più forti".

"Per questa stagione il massimo sarebbe la qualificazione in Champions, per lo scudetto è presto. Voglio rendere la squadra più forte, con giocatori internazionali e con un nocciolo duro nel gruppo. Questo ci porterà a trattare giocatori in futuro che ora non possiamo permetterci. Ora mi auspico questo, con una base solida nel gruppo, con giocatori anche giovani. Questa può essere la forza".

"C'è stato un inserimento della Juventus, ma ho avuto la sensazione che la Roma fosse la scelta giusta per la mia carriere e per il mio modo di fare calcio. Questo è quello che cerco, di cui ho bisogno. Sono convinto di aver preso la scelta giusta".