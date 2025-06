Sarri: "Il dominio del Napoli continuerà per due o tre anni. E in Champions..."

TUTTOmercatoWEB.com

Durante la lunga intervista rilasciata in esclusiva a Sportitalia, Maurizio Sarri ha ricordato la sua avventura a Napoli e il nuovo ciclo vincente aperto da Conte. Un ciclo che secondo il nuovo allenatore della Lazio durerà ancora per qualche anno. Ecco di seguito le sue parole:

“Dopo la mia esperienza al Napoli, i partenopei hanno iniziato a capire che gli investimenti erano importanti e che potevano fruttare anche con ritorni economici importanti. Quando allenavo il Napoli, sembrava un problema insormontabile anche acquistare un giocatore per 18 milioni, adesso le cose sono cambiate. La società è forte, la squadra è fortissima. Penso che sarà nettamente la squadra favorita per lo Scudetto. Era forte già prima, il decimo posto è un’assurdità. L’anomalia è stata quella stagione: la sensazione, vedendoli dall’esterno, è che il dominio continuerà per due o tre anni. E possono far bene anche in Champions. Hanno le caratteristiche e la forza per essere protagonisti”.

