Ranieri: "Nazionale? La rispetto, ma sono della Roma. Gasperini antipatico, ma..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di presentazioni in casa Roma, il nuovo allenatore, Gian Piero Gasperini, si è presentato alla stampa e ai tifosi. Non era il solo nella sala del centro sportivo di Trigoria, insieme a lui Ranieri che ha avuto modo di parlare non solo della scelta del suo successore, ma anche della Nazionale motivando il 'no' alla richiesta di diventare il ct dell'Italia.

"Si è detto tutto, rispetto l'Italia ma sono della Roma" ha chiosato l'ex allenatore giallorosso, poi soffermandosi sul tecnico attuale ha proseguito: "Era antipatico anche a me, gliel'ho detto. Tra i tanti nomi, ho fatto il suo: Roma ha bisogno di un personaggio forte, che vuole migliorare. Non sarà facile, per questo gli diamo un anno per farsi capire. Serve pazienza. Il mio rapporto sarà di un amico che sta in disparte e se serve proverà a risolvere".

Infine, sugli obiettivi del club per la prossima stagione: "Andare in Champions, poi il campionato. Ma ora siamo alla base, in una nuova nascita. I Friedkin hanno speso tanto e vogliono farlo ancora. Stanno andando avanti sullo stadio. Si vuole portare il brand Roma in alto".

