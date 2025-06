Lazio, Sarri svela: "Farò un lavoro diverso, faccio fatica a capire chi è adatto a me"

Maurizio Sarri ha tenuto a Castiglione della Pescaia il suo clinic, corso dedicato ad allenatori, addetti ai lavori e appassionati. Nel corso dell'evento, il Comandante della Lazio è intervenuto ai microfoni della stampa presente: “Il lavoro sarà diverso perché il calendario è diverso, da quel punto di vista avremo molta più possibilità di lavorare rispetto al passato. Sei, sette giocatori sono cambiati e da fuori faccio fatica a dire chi è adatto a me e chi no. Aspettiamo di fare qualche settimana insieme, l’inizio di stagione può essere segnato da giocatori che hanno la condizione e altri che faticano a trovarla e hai un’idea non veritiera per capirlo. Il compito dell’allenatore è far rendere la squadra al cento per cento, poi ci sono sempre dei limiti. Se ci sono dieci squadre che valgono otto, arrivi undicesima. Hai il compito di portare la squadra al limite che se quello dello scorso anno è veritiero fai fatica a portarla in Europa".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.