Lazio, quando rientrano gli infortunati? Il punto sulle loro condizioni
RASSEGNA STAMPA - Nulla di grave per Vecino, che punta dritto verso l'esordio a Como, e situazione simile per Reda Belahyane, fermo per una distorsione alla caviglia: lo stop previsto è di circa dieci giorni e il franco-marocchino dovrebbe recuperare in tempo per la trasferta. Nel frattempo, per Sarri ci sono altri due giocatori, oltre a Isaksen, che proseguono il lavoro differenziato.
Patric, reduce da uno stiramento, punta a rientrare per il 31 agosto contro il Verona all’Olimpico; in caso contrario, tornerà solo dopo la sosta. Più complesso il caso di Gigot. Fermatosi il 20 per una lombosciatalgia, non è più sceso in campo. Il Corriere dello Sport spiega che sta lavorando a parte per risolvere un problema fisico già presente nella scorsa stagione, quando gli stop settimanali – spesso proprio al venerdì – erano frequenti. Arrivato in prestito dal Marsiglia con riscatto obbligatorio a fine agosto, non è esclusa una cessione, ma servirebbe un’offerta di circa 4 milioni, ipotesi al momento poco probabile.
