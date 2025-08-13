Lazio, allarme rientrato per Vecino: i risultati degli esami
RASSEGNA STAMPA - L’allarme per Matías Vecino è rientrato: come spiega il Corriere dello Sport, gli esami svolti a Formello hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra, evidenziando soltanto un sovraccarico. Si tratta di un affaticamento con lieve contrattura, per cui saranno sufficienti pochi giorni di riposo senza ulteriori accertamenti.
Il centrocampista uruguaiano, assente nell’amichevole con il Burnley, verrà con ogni probabilità preservato anche sabato contro l’Atromitos a Rieti, evitando rischi inutili. L’obiettivo della Lazio è riaverlo a disposizione per l’esordio in campionato del 24 agosto a Como.
