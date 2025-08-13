Calciomercato Lazio | Ruggeri alla Carrarese: svelate le cifre dell'affare
RASSEGNA STAMPA - Si sblocca una nuova uscita in casa Lazio. Il nuovo blitz di Riso a Formello, a pochi giorni dalla precedente visita, ha definito il passaggio di Ruggeri alla Carrarese, in Serie B. Come scrive Il Messaggero, l’ex capitano della Primavera lascia il club biancoceleste dopo sei anni a titolo definitivo, per una cifra di 120 mila euro più il 50% sulla futura rivendita. Oggi il giocatore è atteso a Carrara per la firma di un contratto triennale.
