Jacobelli: "Sarri è l'uomo in più della Lazio. E con il mercato bloccato..."

Parla Xavier Jacobelli. Ai microfoni di news.superscommesse.it il giornalista si è espresso sulla nuova Lazio di Sarri in vista della prossima stagione, tornando proprio sul ritorno in panchina del tecnico. Di seguito le sue parole: "Nella Lazio l’uomo in più è Sarri. Apprezzo molto il suo atteggiamento in queste grosse difficoltà dovute al mercato bloccato e questo gli fa onore. Onore e orgoglio sono anche le caratteristiche che permettono alle squadre di avere delle rese superiori a quelle delle aspettative, nelle difficoltà. Ho visto che Sarri si è affidato anche al contropiede nei test pre-campionato e questa è un’ulteriore testimonianza del suo enorme pragmatismo. Si tratta di un tecnico eccellente, non aggiungo altro".

