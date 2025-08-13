Lazio, Bergomi: "Si è già vista la mano di Sarri". E su Immobile...
RASSEGNA STAMPA - In un'intervista rilasciata a Il Messaggero, l'ex calciatore dell'Inter Giuseppe Bergomi ha parlato del ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio. Ecco di seguito le sue parole: "Un altro splendido ritorno nel nostro campionato. Si è già visto il suo 4-3-3 nel corso delle ultime amichevoli, la fase difensiva è migliorata subito. Sono curioso di vedere come agiranno Dele-Bashiru e Tavares. La mancanza di impegni europei può aiutare la Lazio". Poi sul ritorno in Italia di Ciro Immobile: "Bologna è l'ambiente giusto, con Italiano segnerà tanto".