Lazio, fissato l'incontro con l'arbitro La Penna: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Dopo la ripresa degli allenamenti di ieri pomeriggio, la Lazio sosterrà una doppia seduta nella giornata odierna. Il programma prevede anche l’incontro istituzionale con l’arbitro La Penna alle 16.45, previsto dalle procedure Uefa per discutere regole e protocolli. All’appuntamento parteciperà anche Riccardo Pinzani, ex dirigente AIA e ora “referee manager” scelto da Lotito per curare i rapporti tra club e arbitri. Pinzani ha già tenuto riunioni con lo spogliatoio biancoceleste in vista della nuova stagione e oggi incontrerà anche la Lazio Women, mentre domani sarà il turno della Primavera.

