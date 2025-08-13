Lazio | Si avvicina il rientro di Isaksen: i tempi di recupero
RASSEGNA STAMPA - La Lazio rimane fiduciosa, il rientro di Isaksen sembra essere sempre più vicino. Come riportato da Il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi il danese ripeterà i test, è in uscita dalla mononucleosi ed è al 70% del percorso di recupero. Fabiani è convinto possa tornare a disposizione nel giro di quindici giorni, così che Sarri possa averlo a disposizione per la terza gara di campionato. La visione ottimistica spera di averlo pronto già per la sfida del 31 agosto contro l'Hellas Verona, ma è più prudente e realistico immaginare un ritorno dopo la sosta contro il Sassuolo.
La mononucleosi non va sottovalutata. Non esistono farmaci anti-virali, si risolve e si supera in modo naturale, ma può debilitare e dare fiacchezza, accompagnata (nei primi giorni di infezione) dalla febbre. L'esterno della Lazio l'avrebbe contratta a giugno, mentre era in vacanza. Al rientro a Formello era asintomatico, ma si sentiva fiacco e il caldo di Roma non aiutava.