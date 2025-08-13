Lazio, Di Canio su Sarri: "Se fallisce non è colpa sua. Ma è un privilegio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle varie situazioni delle squadre di Serie A, soprattutto sulla panchina. Tra le altre, Di Canio si è soffermato anche sulla sua Lazio, commentando il ritorno di mister Sarri sulla panchina biancoceleste. Ecco di seguito le sue parole.

"Se è bene o male bisogna vedere il tempo. Sarri è tornato dopo poco, e ha un grande cuscino: se fallisce non è colpa sua perché non gli hanno fatto il mercato. Ed è una posizione di privilegio, però mi fa pensare, perché lo stimo e sono convinto che se fosse successo qualche anno fa, avrebbe detto arrivederci, mi avete tradito. Adesso fa anche lui un po' il furbone, certo a 2,8 milioni netti l'anno per due stagioni. Però lo dico perché mi piace fare l'avvocato del diavolo, credo anche che fosse una delle ultime possibilità per lui, era fermo. Di meglio però non poteva trovare e se gli rimane quella voglia...".

