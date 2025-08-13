Calciomercato Lazio | Castellanos resta a Roma: c'è un ostacolo invalicabile

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Valentin Castellanos non si muove da Roma. La società è ferma e decisa, nessun rilancio del Flamengo o richieste dell'argentino riusciranno a far cambiare idea a Lotito e Fabiani. La motivazione è chiara: il Corriere dello Sport afferma che c'è un ostacolo invalicabile che rende complicato anche solo prendere in considerazione un'offerta dal Brasile. Con il mercato bloccato, la Lazio non potrebbe sostituire il Taty. Sono tutti bloccati, almeno sino a gennaio. È un impegno solenne, preso con Sarri.

Secondo lo stesso quotidiano, le uniche condizioni per creare un varco e forse capovolgere la situazione sarebbero due: un’offerta di 40 milioni di euro per il cartellino e una presa di posizione forte dell’argentino per andare al Flamengo. Le voci dal Brasile rimangono tali, al momento non sembra esserci nulla di concreto. La Lazio e i tifosi si aspettano di più di lui, ma una sua cessione è comunque fuori discussione. Ha sulle spalle un'eredità che pesa 207 gol, quella di Ciro Immobile. Segna gol belli, ma deve abituarsi a realizzare anche quelli sporchi per fare il salto.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.