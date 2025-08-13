Lazio, tanti auguri a Bruno Giordano: idolo di generazioni biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

Uno degli attaccanti più importanti della storia biancoceleste compie gli anni. Bruno Giordano, idolo di generazioni bancocelesti e che ha fatto la storia del calcio italiano con le maglie di Lazio e Napoli, spegne oggi 68 candeline. Dieci anni passati alla Lazio, con 203 presenze e 86 gol realizzati. A Roma ha segnato un'epoca, a Napoli ha scritto la storia con Maradona vincendo il primo scudetto nella storia del club. Lo stesso campione argentino lo definì l'italiano più forte con cui avesse giocato e "il più sudamericano tra quelli che sono nati nel vostro paese". Tanti auguri Bruno!

