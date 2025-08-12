Lazio, Provstgaard sfida Lukaku e non solo: "Mi piacerebbe affrontarlo..."
"Un giocatore che mi piacerebbe affrontare? Lukaku, per me è molto forte, così come il Napoli", parola di Oliver Provstgaard. Nell'intervista rilasciata ai microfoni ufficiali della Lazio, il centrale danese ha parlato proprio dei centravanti che gli piacerebbe sfidare quest'anno in Serie A. Ma oltre all'attaccante belga c'è anche un altro giocatore nella sua lista: "Mi piace Zapata", ha concluso. Il colombiano sta tornando da un lungo infortunio, quest'anno sarà allenato da Baroni al Torino.
