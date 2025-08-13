Lazio, Gigot sempre più vicino al taglio dalla lista: il difensore è sul mercato

RASSEGNA STAMPA - Sarri è chiamato a fare delle scelte in vista della prossima stagione. Due giocatori andranno tagliati, manca sempre meno alla sfida con il Como. Secondo il Corriere dello Sport, l'indiziato principale a essere escluso è Samuel Gigot: il difensore francese è sul mercato e sta cercando una sistemazione, fino ad ora sono da registrare solo alcuni sondaggi da Arabia e Qatar.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.