Lazio - Atromitos, la squadra di Sarri è arrivata a Rieti - VIDEO
Manca sempre meno all'inizio di Lazio - Atromitos, ultima amichevole estiva della squadra di Sarri. In questi minuti i biancocelesti sono arrivati con il pullman a Rieti allo Stadio Centro Italia Manlio Scopigno. Di seguito il video dell'arrivo de Lalaziosiamonoi.it.
CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ARRIVO DEL PULLMAN O SCORRI A FINE ARTICOLO
CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ARRIVO DEI GIOCATORI O SCORRI A FINE ARTICOLO
