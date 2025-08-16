DIRETTA - Lazio - Atromitos 0-0: finisce il primo tempo a Rieti
Pre-season 2025/26
Sabato 16 agosto 2025, ore 20:00
Stadio Centro d'Italia Manlio Scopigno, Rieti
LAZIO - ATROMITOS 0-0
LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Castellanos (Esp.), Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Nuno Tavares, Romagnoli, Marusic, Hysaj, Rovella, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.
ATROMITOS: Choutesiotis; Stavropoulos, Michorl, Van Weert (37' Tsamakis), Palmezano Reyes, Marin Ruiz, Ouedraogo, Uronnen, Baku, Lima Santos (Esp.), Tzovaras. A disp.: Athanasiou, Koselev, Tsingaras, Karamanis, Ozegovic, Jubitana, Mountes, Papadopoulos, Tsantilas, Tsiloulis, Batos, Tsakmakis. All.: Vokolos.
NOTE
Arbitro: Francesco Forneau (sez. Roma1); Assistenti: Marco Scatragli - Emanuele Yoshikawa.
Ammoniti: Guendouzi (L), Ruiz (A)
Espulsi: Castellanos (L), Lima Santos (A)
Recupero: 3' ;
PRIMO TEMPO
45'+3 - Fine primo tempo: 0-0.
45'+2 - L'Atromitos prova a farsi vedere in avanti: il tiro di Palmezano termina fuori.
45' - Tre minuti di recupero.
43' - Nuovo calcio di punizione per la Lazio, altro fallo su Cancellieri. La difesa dell'Atromitos allontana il cross successivo di Cataldi.
37' - Primo cambio per l'Atromitos: entra Tsamakis ed esce van Weert.
35' - Il gioco riprende.
34' - Castellanos e Lima Santos escono dal campo insieme e ribeccano nel tunnel. Scatta di nuovo la rissa, le panchine si fiondano negli spogliatoi. Dopo qualche minuto viene ristabilita la calma, i giocatori si riposizionano e l'arbitro parla con i capitani.
32' - Si infiamma ancora la partita. Parte la rissa tra Castellanos e Lima Santos, con le panchine che entrano in campo. È caos totale. Forneau espelle entrambi i calciatori.
29' - Scatta la rissa in campo tra Guendouzi e Ruiz. Interviene l'arbitro che ammonisce entrambi dopo lo scontro tra il francese e un difensore dell'Atromitos.
23' - Lazio ancora pericolosa: scambio tra Zaccagni e Cataldi su calcio d'angolo con conseguente cross rasoterra. Gila da posizione ravvicinata però non riesce a concludere in porta.
22' - Azione in solitaria di Zaccagni e scarico su Cancellieri, che calcia a giro e viene murato in angolo.
21' - Scatto sulla sinistra di Pellegrini, servito in profondità da Zaccagni. Il suo cross basso però viene intercettato dalla difesa dell'Atromitos.
18' - Ci prova Cataldi da fuori: palla sopra la traversa.
12' - Cancellieri già ispiratissimo: prima il recupero e il passaggio a Dele-Bashiru; poi lo scambio sulla destra con Lazzari, con la palla che poi finisce fuori.
8' - Primo tiro dell'Atromitos con Palmezano: palla fuori.
6' - Gila prova l'imbucata sulla destra per Lazzari. Chiusura puntuale della difesa greca.
3' - Primo squillo della Lazio: uno-due tra Castellanos e Dele-Bashiru, con il tiro del nigeriano che finisce fuori di poco.
1' - Inizia il match a Rieti!
AGGIORNAMENTO ORE 19:45 - È terminato il riscaldamento di Lazio e Atromitos. A breve il fischio d'inizio.
AGGIORNAMENTO ORE 19:15 - Le squadre entrano in campo per il riscaldamento.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Atromitos, ultima amichevole del pre-campionato della squadra di Sarri. Appuntamento alle ore 20:00 con il fischio d'inizio.
