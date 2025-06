Ventura elogia Baroni: "Il Torino è la scelta giusta. Alla Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Marco Baroni è pronto a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Torino. Dopo la stagione vissuta alla guida della Lazio il tecnico si è legato al club granata e a parlare di lui è qualcuno che conosce molto bene la panchina del Toro.

Gian Piero Ventura, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha così commentato la scelta del club di puntare sul tecnico ex Lazio: “Baroni ha fatto la gavetta. A Lecce è stato promosso in Serie A e si è salvato, è andato a Verona e ha raggiunto la salvezza nonostante la società avesse dovuto vendere i migliori. Questo gli ha permesso di approdare in una squadra importante come la Lazio: per essere stata la prima volta ha dato una buona risposta. Non dico ottima ma ha mostrato un calcio piacevole”.

“Alla Lazio aveva una rosa importante, però poi bisogna metterla in condizioni di esprimersi. I giocatori davano una sensazione di compattezza. Nell’ultimo campionato non si è visto grandissimo calcio ma la Lazio in alcuni momenti l’ha fatto”.

Sulla scelta di andare a Torino: “Credo sia una grandissima opportunità. Il Toro per storia e per la necessità di ambire a qualcosa di importante rappresenta una grande chance”.

