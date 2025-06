Serie A, il derby della Capitale perde fascino per le tv: è fuori dai 20 big match

RASSEGNA STAMPA - Nelle scorse ore DAZN e Sky hanno annunciato la suddivisione dei big match, ma c'è una notizia sorprendente per i tifosi di Lazio e Roma: il derby della Capitale non rientra tra le 20 partite considerate di cartello dalle emittenti televisive per la stagione 2025-26. Né Dazn né Sky si sono fiondate per assicurarsi in esclusiva Lazio-Roma o Roma-Lazio. Risultato? Il derby romano è rimasto fuori dalla lista dei match di maggiore interesse commerciale, superato non solo da Juventus-Inter o Milan-Juve, ma persino dalla stracittadina di Torino. Un cambio di rotta netto rispetto alla scorsa stagione, quando Roma-Lazio era stato selezionato già al decimo turno di “scelte” televisive, addirittura prima delle sfide tra Inter e Napoli.

Ma come funziona la scelta dei big match? Il Corriere dello Sport spiega che Dazn (che trasmette tutte le 380 partite) può scegliere 16 partite da blindare in esclusiva, mentre Sky può farlo solo per 4 gare. La Lega Serie A ha ufficializzato ieri la distribuzione di queste 20 partite, con le altre partite che verranno assegnate giornata per giornata, sempre con Dazn che ha la prima scelta. La piattaforma, comunque, potrà ancora scegliere di prenderlo più avanti, quando verranno decisi anticipi e posticipi tra la 4ª e la 12ª giornata (entro il 5 settembre).

Una motivazione può ricadere nella calendarizzazione: Lazio-Roma si giocherà alla 4ª giornata, una data scomoda dal punto di vista televisivo. È infatti la settimana prima dell’esordio della Roma in Europa League e Dazn potrebbe aver previsto che il match non si disputerà di lunedì per lasciare tempo a Gasperini di prepararsi. Inoltre, nella settimana precedente si giocherà anche la Champions League, limitando la possibilità di anticipi e posticipi per le altre big.