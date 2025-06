Calciomercato Lazio | Il Galatasaray su Calhanoglu: l'Inter guarda a Formello

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Intrecci di mercato, tra Milano e Roma. Partiamo in casa Inter dove la novità, riportata da Tuttosport, è che l'offerta del Galatasaray per Hakan Calhanoglu non è di 30 milioni di euro, ma appena di 15 più bonus. Una cifra decisamente bassa per Marotta e Ausilio che aspirano almeno a 25 di parte fissa per lasciar partire il proprio calciatore. Una richiesta lecita se si considera la necessità di trovare un sostituto e i nomi presenti sulla lista dei dirigenti nerazzurri. In tal senso, tra questi profili ci sarebbe quello di Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio ha una valutazione di 50 milioni di euro, l'equivalente della sua clausola rescissoria.

ALTERNATIVE A ROVELLA - Una cifra che, stando alle ultime indiscrezioni, l'Inter potrebbe abbassare proponendo uno scambio con Davide Frattesi, ma che costringerebbe i nerazzurri a dover poi individuare un altro profilo per il centrocampo, nonostante l'arrivo di Sucic. Una situazione che ha spinto l'Inter a guardare anche da altre parti, come in casa Torino, dove piace molto il profilo di Samuele Ricci, così come quello di Ederson dell'Atalanta e dell'ex Lecce, oggi allo Sporting Lisbona, Hjulmand.

