Quote Serie A, Inter favorita: ecco la posizione della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A non va mai in vacanza e in estate c’è il ballo del calciomercato, dove ogni “condor” è pronto ad acquistare il miglior calciatore per migliorare l’assetto tattico del proprio club. Le scommesse calcio con le statistiche aggiornate in tempo reale su betfair offrono delle quote Antepost per certi versi simili allo scorso anno, perché il Biscione, nonostante il disastro del 2025, resta il club favorito alla vittoria del Tricolore, di poco davanti al Napoli. La Juventus è la terza favorita per la volata scudetto, seguono Milan, Roma e Atalanta, poi c’è la Lazio.

Lazio nella top 7 delle favorite: il ritorno di Sarri

Le Aquile partono vincenti in campionato a quota 34 e il ritorno di Sarri promette scintille, soprattutto alla luce del flop incredibile della gestione Baroni, che dopo una partenza e oltre metà campionato eccellenti, ha visto il buio totale che ha condannato le Aquile a un anonimo settimo posto. Il lato positivo è che la squadra può ricostruire dedicandosi solamente al campionato e puntando alla top 4, stessa situazione del Napoli lo scorso anno e poi abbiamo visto come è andata a finire.

Disastro Inter, ma resta la favorita

L’Inter che puntava al triplete ha perso Supercoppa Italiana, Coppa Italia per colpa del Diavolo, Scudetto e Champions nella volata finale, con l’incredibile sconfitta da record per 5 - 0 contro il PSG. Nonostante il disastro nerazzurro del 2025 il club resta favorito per la vittoria scudetto quotata a 3: le statistiche e i bookmaker danno fiducia a Chivu.

Che ne sarà della Roma con Gasp?

Cambia la Roma e arriva Gasperini, la quota vincente scudetto è fissata a 12, ma nonostante la gestione Ranieri abbia ricompattato il gruppo, alla fiducia dei singoli dovranno rispondere i risultati in campo: che ne sarà della Roma del Gasp?

Allegri Bis sulla panchina del Milan

Il Diavolo è quotato a 6.5 per la vittoria dello scudetto, ma Allegri dovrà fare un miracolo per risollevare la squadra dal disastro del 2024/2025. Tuttavia, la situazione analoga a quella della Lazio con soltanto il campionato da disputare, potrebbe giovare alla causa del maestro del Corto Muso.

Il Napoli entra nel mito: Conte e Mc Fratm pronti a sbancare

Le quote Serie A propongono ancora un testa a testa tra Napoli e Inter con i Partenopei di poco sfavoriti a quota 3.5 per la vittoria dello Scudetto. Conte ha già iniziato a martellare i suoi calciatori, perché quest’anno non solo vuole vincere lo scudetto, ma desidera anche avere la sua parte in Champions e l’arrivo di De Bruyne è sicuramente un ottimo innesto tattico. Tra i protagonisti ci sono anche il solito Lukaku e il grande Mc Fratm, protagonista assoluto della vittoria del quarto scudetto del Napoli. Lo Scozzese sembra proprio che abbia abbracciato la città come i grandi idoli del passato: Maradona, Mertens e Hamsik. Con una festa scudetto spettacolare che ha fatto il giro del mondo, il Napoli è entrato nel mito calcistico e si prepara a sbancare quest’anno per regalare ai tifosi il quinto scudetto o magari la Champions.