Ex Lazio | Immobile torna al Torino? L'ultima suggestione granata

Valzer della Serie A per Ciro Immobile. I rumors degli ultimi giorni lo vogliono alla Fiorentina (che ha chiuso per Dzeko), al Milan, addirittura anche alla Lazio per un clamoroso ritorno e infine al Torino. L'ultima possibilità è stata lanciata da Torinogranata.it: si tratta più di una suggesione che di un'operazione concreta.

L'attaccante, infatti, è in uscita dal Besiktas e sembra intenzionato a tornare in Italia. Il problema principale però riguarda il suo ingaggio, assolutamente troppo elevato per il club di Cairo. Solo se dovesse essere disposto a ridursi lo stipendo allora Immobile potrebbe giocare ancora nel nostro campionato con la maglia del Torino, come successo più di dieci anni fa.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.