Sarri a Sportitalia: "La Lazio m'ha preso, ho fatto una scelta d'amore" - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima anticipazione dell'intervista del tecnico della Lazio Maurizio Sarri ai microfoni di Sportitalia. Queste le dichiarazioni rilasciate su Instagram, di seguito anche il video: "Sono tornato alla Lazio principalmente per amore, perché da un punto di vista razionale non è la scelta più logica. Però la Lazio m’ha preso. C’ho amore nei confronti della società, dei tifosi, la scelta è stata d’amore. C’erano altre cose, per fortuna quest’anno a differenza dello scorso anno ho avuto diversi interessamenti e trattative. Questo è motivo di soddisfazione, però non è che c’ho pensato neanche più di tanto, in 48 ore ho deciso. Cosa c’è oltre l’amore? M’aspetto un adeguamento della rosa per renderla più idonea alle mie caratteristiche, però so benissimo la situazione e quindi so che ci sarà qualche innesto però non ci saranno stravolgimenti".

