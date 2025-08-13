FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Sarri prepara l'ultimo test

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Giornata di doppia a Formello. Sarri torchia la squadra di mattina e di pomeriggio, come al solito la prima sgambata è dedicata ai movimenti dei singoli reparti, la seconda è con un gruppo unico per le esercitazioni tecniche e tattiche. Mancano due allenamenti, quello di domani e venerdì, al test di Rieti contro i greci dell'Atromitos. Sarà l'ultima amichevole prima del via ufficiale programmato a Como per il 24 agosto.

In infermeria ci sono sempre gli stessi calciatori. Il sospiro di sollievo c'è stato per le condizioni di Vecino, fermato alla vigilia della sfida con il Burnley per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Nessuna lesione, sarà gestito ma non è previsto uno stop lungo. Anzi, tornerà a breve. Belahyane è fermo per un trauma alla caviglia, ci prova per l'esordio in campionato.

Patric è finito ko per una lesione di medio grado, Gigot sta continuando a lavorare in modo differenziato per la lombosciataglia. Isaksen deve ancora pazientare per riaggregarsi coi compagni: il protocollo riabilitativo prevede sedute a parte con aumento di intensità graduale, oggi ha svolto nuovi test per valutare lo stato attuale. La mononucleosi l'ha debilitato, non verrà affrettato il ritorno con il resto della rosa.