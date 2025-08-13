Calciomercato Lazio | Zaccagni - Napoli, l'agente: "Interesse concreto, ma..."
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Napoli non ha mai nascosto l'interesse per Mattia Zaccagni. Prima dell'arrivo alla Lazio, peraltro, il club campano sembrava in pole per prendere l'allora giocatore del Verona. Le cose sono andate diversamente e il giocatore è arrivato in biancoceleste. Negli ultimi mesi si è parlato a più riprese di un ritorno di fiamma dei partenopei per il capitano delle aquile.
Per fare chiarezza Mario Giuffredi, agente del calciatore, è intervenuto a Chiamarsi Bomber. Ecco le sue parole: "Per Zaccagni c'è stato un interesse concreto del Napoli, ma, alla luce del blocco del mercato in casa Lazio, non c'era la possibilità di cedere considerato che non sarebbe stato possibile acquistare un sostituto. Pertanto, i margini per costruire una trattativa non ci sono mai stati".
