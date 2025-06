Lazio, Bonanni: "Sarri allenatore che stimo. Felice se tornasse Peruzzi"

Era previsto per questa mattina l'incontro tra Fabiani e Baroni per la risoluzione consensuale del contratto che...

"È stato un anno terribile, ho perso delle persone importanti della mia famiglia e il calcio per molti mesi...

RASSEGNA STAMPA - Va di corsa la nuova Lazio di Sarri. Sarà un'estate sprint quella biancoceleste. Per la prima...