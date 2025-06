Lazio, Oddi: "Felice per il rinnovo di Pedro. Tavares? Che sia bravo non c'è dubbio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Poco meno di un mese all'inizio ufficiale della nuova stagione della Lazio che prenderà il via a partire dal ritiro di Formello. Tanti gli aspetti su cui la società è a lavoro partendo dal mercato fino a quella che sarà la gestione del Sarri-bis. Sul tema ecco le parole di Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei.

"Che Tavares sia bravo non c’è dubbio, è vero che in zona difensiva ha qualche problema. Mi piace molto. I giocatori che servono alla Lazio sono già nella lista del club e di Sarri, credo che in attacco la squadra abbia bisogno di un goleador. Non è facile, quelli importanti costano e la Lazio non è una società che spende molto. Lo fa nel modo giusto, vediamo cosa sarà fatto. Anche in difesa ed a centrocampo servono elementi utili per dare il cambio ai titolari".

"Rinnovo Pedro? Sono contento, sono convinto potrà ripetersi anche se gli anni passano per tutti. Ha dato belle soddisfazioni, mi sembra giusto tenerlo per un’altra stagione".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.