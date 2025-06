Italia, Sarri: "C'è qualcosa che non torna. Sono affezionato a Gattuso e..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Nazionale è argomento caldissimo del momento, non solo per le prestazioni non convincenti degli azzurri ma anche per l'esonero di Spalletti. Sull'argomento si è espresso anche Maurizio Sarri, direttamente dal "clinic" organizzato in Toscana. "C'è chiaramente qualcosa che non funziona tra il valore della calcio italiano e il rendimento della Nazionale - ha affermato il tecnico della Lazio - perché due anni fa siamo arrivati secondi nel ranking UEFA e quest'anno terzi, eppure con la Nazionale abbiamo dei problemi incredibili. C'è qualcosa che non torna, c'è una disconnessione tra il valore delle squadre di club e il rendimento dell'Italia, anche se questa è una cosa che succede anche da altre parti".

Poi, su Gattuso come ct, ha aggiunto: "Sono affezionatissimo a Gattuso e gli do solo un consiglio: Gattuso sia Gattuso, anche da commissario tecnico della Nazionale, senza cedere a nessun tipo di compromesso su quello che è il suo modo di fare calcio".

