Calciomercato Lazio | Rebus mezzala a centrocampo: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La mezzala è il ruolo chiave che manca a questa squadra. Sarri cerca un '10', serve fantasia. C'è necessità di corsa e qualità, la Lazio studia diverse opzioni. Come riporta il Corriere dello Sport, un profilo sicuramente gradito a Sarri è quello di Ruben Loftus-Cheek, suo vecchio pupillo dai tempi del Chelsea. L'inglese è esploso proprio con Sarri in panchina, nel 2019 hanno vinto un Europa League insieme. L'idea Loftus-Cheek stuzzica Sarri, come anticipato dalla nostra redazione, ma i costi alti e la predisposizione agli infortuni bloccano la Lazio che mantiene qualche dubbio e intanto si guarda intorno.

I restanti ruoli del reparto sono coperti. Guendouzi è imprescindibile, Vecino ha rinnovato e Dele-Bashiru vuole convincere Sarri con la sua dirompenza. C'è però un tassello mancante che va riempito per forza con l'ausilio del mercato. A Sarri piacciono anche Giovanni Fabbian del Bologna, il quale sarebbe anche coinvolto in un discorso con la Fiorentina per uno scambio con Sottil, e Jacopo Fazzini dell'Empoli. Non è un mistero. Va tenuta in considerazione anche la pista che porta ad Andrea Colpani. Tornerà a Monza dopo il prestito alla Fiorentina, non sarà riscattato.

Pubblicato il 14-06

