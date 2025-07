Calciomercato | Diao lascia il Como? Super offerta dell'Everton: i dettagli

CALCIOMERCATO - Il Como è scatenato sul mercato. Il club lariano è probabilmente il club più attivo in Italia e, nel giro di poco più di un mese, ha già sborsato una cifra superiore ai 100 milioni di euro tra conferme (riscatti) e nuovi arrivi che si sono già messi a disposizione di Fabregas. In questa fase della sessione estiva, però, il Como si sta iniziando a muovere anche in uscita e dopo essersi accordato con Cagliari e Olympiacos per le cessioni di Mazzitelli e Strefezza, ora sta valutando la possibilità di lasciar partire anche Assane Diao.

L'attaccante arrivato a gennaio dal Betis Siviglia, infatti, sarebbe finito nel mirino dell'Everton. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i Toffees avrebbero messo sul piatto una super offerta da 44 milioni di euro che, però, sarebbe stata rispedita al mittente. Per cedere il classe 2005, infatti, il Como vorrebbe una cifra intorno ai 75 milioni di euro. Non resta, dunque, che aspettare e capire se dall'Inghilterra saranno disposti ad arrivare a quella somma, con la Lazio che guarda interessata alla situazione, in vista dell'esordio stagionale del 24 agosto.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.