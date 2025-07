Calciomercato | Chiesa guarda alla Serie A: c'è un club che ci pensa

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Per Federico Chiesa il futuro al Liverpool non è certo. Accostato anche alla Lazio in passato, più come idea che come ipotesi concreta, l'esterno italiano potrebbe fari ritorno in Serie A. L'addio un anno fa dalla Juve per abbracciare il progetto del Liverpool, che lo ha reso campione d'Inghilterra ma con un ruolo marginale nel progetto Reds, si è rivelata un flop e la permanenza di Momo Salah potrebbe limitarne gli spazi a disposizione anche in questa stagione.

NAPOLI SU CHIESA - Motivo per cui, nonostante il gol nell'ultima amichevole contro lo Stoke City (vinta 5-0), Chiesa potrebbe optare per l'addio dalla Premier League. Su di lui c'è l'interesse del Napoli. Il club partenopeo, campione d'Italia in carica, ha acquistato Noa Lang dal PSV Eindhoven e, nei prossimi giorni, proverà a chiudere anche per Ndoye dal Bologna. Qualora, però, l'acquisto dello svizzero non dovesse andare a buon finse, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'alternativa potrebbe essere proprio Federico Chiesa, disposto a tornare in patria per vestire la maglia del Napoli e giocarsi le sue chance.

