Lazio | All'estero per crescere, prima del ritorno: il caso dell'ex Sardo

RASSEGNA STAMPA - La Serie B è da sempre una palestra importante per i giovani: un'occasione per farsi le ossa, formarsi fisicamente e tatticamente, ma anche per mettersi in mostra ai club più importanti del panorama calcistico italiano. Non stupisce, quindi, il progetto di un Monza che per programmare il suo ritorno in Serie A - dopo la retrocessione della scorsa stagione - ha dato vita a un progetto incentrato soprattutto sui giovani. Anche guardando all'esterno, infatti, il club brianzolo ha portato, e riportato, in Italia giocatori che riteneva pronti per questo salto, tra i quali rientra anche l'ex centrocampista della Lazio, Jacopo Sardo.

ALL'ESTERO PER MIGLIORARSI - Dopo una stagione travagliata - a causa di alcuni infortuni - al Saarbrücken, in terza divisione tedesca, il classe 2005 è tornato in patria, al Monza, con l'obiettivo di confermare le qualità espresse nel settore giovanile biancoceleste. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Sardo si tratta dell'ennesimo caso di un giovane italiano recatosi all'estero per valorizzarsi in vista del ritorno in Italia. Un destino che lo accomuna a giovani come Corbo, classe 2000 ex Montreal e oggi al Pescara, e come Parlanti, 2004 che la Carrarese ha acquistato dal Fayenoord.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.