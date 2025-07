Lazio, Immobile da ex all'Olimpico: cerchiata in rosso la data del ritorno

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il 7 dicembre è una data segnata in rosso nel calendario di ogni tifoso biancoceleste. Quel giorno, Ciro Immobile tornerà in quella che per 8 anni è stata la sua casa, lo stadio Olimpico, per affrontare il suo passato, quella Lazio di cui è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi. Nelle annate trascorse nella Capitale, il centravanti ha infranto ogni tipo di record, segnando la bellezza di 207 reti in 340 gare, laureandosi per ben tre volte capocannoniere ed eguagliando il primato di Higuain di 36 gol in una singola stagione di Serie A.

Con la maglia del Bologna, sarà inevitabile per Ciro affrontare la sua Lazio e, se dovesse segnare, sarebbe solo l'ultimo nella lista dei grandi attaccanti ad andare a segno contro i biancocelesti da ex. Come ricordato dal Corriere della Sera, Silvio Piola punì ben 9 volte la Lazio con la maglia del Novara, una volta realizzando persino una tripletta. A realizzare una doppietta da ex fu Bernardini nel lontano 1933 mentre vestiva la maglia della Roma, mentre sempre con due gol Signori rischiò di far perdere lo Scudetto alla squadra di Eriksson nel 2000, in un match poi vinto 3-2 dai biancocelesti a Bologna.

Alla lista si aggiungono anche Bruno Giordano, autore di tre gol contro la sua vecchia squadra, e Giorgio Chinaglia, che in realtà contro la Lazio segnò solo in amichevole. Il 7 dicembre Ciro potrebbe unirsi all'elenco, ma la cosa certa è che, comunque andrà, i tifosi biancocelesti riserveranno un'accoglienza da Re al bomber che per 207 volte gli ha fatto gridare a squarcia gola il suo nome.

