Lazio, Sarri sta plasmando Belahyane: ecco cosa chiede al centrocampista

RASSEGNA STAMPA - L'amichevole vinta per 3-0 contro la Primavera ha permesso di vedere i risultati della prima settimana di ritiro della Lazio di Maurizio Sarri. Il secondo capitolo dell'avventura in biancoceleste del tecnico toscano questa volta è iniziata tra le mura di Formello e non sotto le Tre Cime di Lavaredo come in passato. Tra i campi del centro sportivo si è concetrato sui dettagli: limando quelli già noti a chi in passato aveva lavorato con lui e addestrando, invece, chi lo sta conoscendo solo oggi. Tra quest'ultimi, indubbiamente, c'è Reda Belahyane. Il centrocampista marocchino, trasferitosi a gennaio dall'Hellas Verona, dopo non aver trovato spazio con Baroni, oggi cerca di ritagliarsi un ruolo nella Lazio di Sarri. Almeno fino a gennaio 2026 potrà giocarsi le sue carte, mettendo in mostra le sue qualità e cercando di capire le continue indicazioni del suo nuovo allenatore. Su di lui, però, il tecnico sembrerebbe avere le idee abbastanza chiare. In regia non c'è spazio.

LE INDICAZIONI DI SARRI - Cataldi è intoccabile, Rovella idem. Sono due giocatori differenti, ma entrambi con caratteristiche che possono far comodo. Al contrario, però, la sua grinta e le sue qualità nei contrasti potrebbero trasformare Belahyane nella nuova mezzala della Lazio. Un ruolo che Sarri starebbe cercando di ritagliargli addosso, sfruttando le sue caratteristiche principali e lavorando sui suoi 'difetti'. Come riporta il Messaggero, infatti, le indicazioni che 'Mau' dà al classe 2004 sono sempre le stesse: tiene troppo palla lì in mezzo. Da Belahyane, infatti, Sarri vorrebbe più giocate rapide, più verticalità, e meno 'affetto' nei confronti del pallone che andrebbe scaricato più rapidamente.

BELAHYANE ALLA 'ALLAN' - La quantità e la qualità per quel tipo di ruolo non mancano, si potrebbe discutere sulla sua fisicità, ma in passato Sarri ha dimostrato di saper ovviare ai limiti strutturali. Allan, sotto la sua guida, è diventata una mezzala di livello internazionale, nonostante fisicamente non avesse quelle caratteristiche che richiede quel ruolo. Belahyane dalla sua può offrire qualità tecnica e un'ottima lettura del gioco. Va sgrezzato, fa parte del percorso, ma il traguardo può essere raggiunto con il duro lavoro e, in una situazione di difficoltà con il mercato in entrata bloccato, Sarri potrebbe reinventarsi così quella mezzala che manca e di cui ha tanto bisogno.