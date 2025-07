Lazio, Sarri crea la sua difesa: Romagnoli out? Ecco la nuova coppia

RASSEGNA STAMPA - Sarri costruisce la difesa della Lazio. Nell'amichevole giocata ieri contro la Primavera il tecnico toscano è partito con una coppia centrale a sorpresa: dentro Provstgaard e Gila. Tecnica e fisicità per testare insieme il presente e il futuro della sua squadra. Il centrale spagnolo e quello danese, d'altronde, potrebbero comporre anche il duo di difensori titolari a inizio della prossima stagione. Nell'esordio contro il Como, e nella seconda partita contro l'Hellas Verona non ci sarà Alessio Romagnoli, squalificato per due giornate dopo Lazio-Lecce, e andranno valutate le condizioni di Patric, in fase di recupero. Dopo una settimana di lavoro a Formello, dunque, Sarri inizia già a guardare al futuro. Iniziare bene sarà fondamentale per evitare scetticismi e la sua Lazio deve arrivare nelle migliori condizioni possibili alla complicata sfida contro i lariani, in programma tra poco più di un mese.

UNA NUOVA COPPIA DI CENTRALI - In questo senso, le attenzioni dell'allenatore si concentrano soprattutto sul reparto difensivo, a lui caro, e oltre alle indicazioni per Tavares - che dovrà trovare equilibrio nelle due fasi -, bisognerà costruire le nuove coppie di centrali. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, il duo Provstgaard-Gila potrebbe essere il preferito dal tecnico. Il danese ha dimostrato di avere ottime doti in fase di impostazione, ha margini di crescita e si mostra sicuro, forte della leadership che lo caratterizza. Lo spagnolo conosce bene Sarri. Sotto la sua guida è esploso nella stagione 23/24 e da giovane in rampa di lancio, oggi ricopre i panni di punto di riferimento della difesa. In attesa, quindi, del rientro di Romagnolo è questa la coppia sulla quale lavorerà Sarri almeno per i primi due appuntamenti della stagione, convinto di poter valorizzare e abbinare le loro caratteristiche.

GIGOT- E Gigot? Domanda più che lecita. Sul francese, come sottolinea ancora il quotidiano, le perplessità di Sarri sono tante, al punto che anche nell'amichevole contro la Primavera l'allenatore lo ha richiamato in panchina dopo appena 30' per far spazio al giovane Ruggeri. Su di lui andranno fatte delle valutazioni in estate, con la cessione che resta un'ipotesi plausibile. Quel che è certo è che oggi parte dietro nelle gerarchie rispetto ai suoi compagni di reparto.

