Lazio, quattro giovani in ritiro con i grandi: la loro storia e il loro futuro

RASSEGNA STAMPA - Un ritiro intenso tra le mura di Formello, per i grandi ma soprattutto per i baby che si sono aggregati alla prima squadra e che sperano nel salto. Questo è l'obiettivo di Davide Renzetti, Fabio Ruggeri, Pietro Pinelli e Saná Fernandes. È un’occasione unica per apprendere, anche se parziale. Come riporta il Corriere dello Sport, non sono inseriti di continuo, si allenano sempre in gruppo, ma quando arriva il momento delle prove tattiche entrano solo se si libera uno spazio.

Fabio Ruggeri, al suo secondo ritiro, è il più esperto. Classe 2004 ed ex capitano della Primavera. Ha realizzato 24 presenze in Serie B con la Salernitana, si è allenato prevalentemente sul centro-destra, accanto a Romagnoli o a Provstgaard. Il suo futuro sembra però lontano da Roma, con Juve Stabia e Spezia interessate.

Davide Renzetti lavora, impara, ed è pronto a nuove esperienze. Il portiere classe 2006, titolare della Primavera fino a gennaio e poi confermato anche da Pirozzi nel finale, è alla sua seconda estate tra i grandi, ma la prima con Sarri in panchina. Ora però è pronto a farsi le ossa altrove: su di lui ci sono Cavese, Alcione, Arzignano e Pontedera.

Pietro Pinelli invece è il più giovane del gruppo, è un classe 2006. Proveniente dalla Primavera, è stato inserito nelle rotazioni quando sono mancati Vecino e Basic. Non andrà via in prestito, a fine ritiro è pronto il suo ritorno con la Primavera di Punzi.

Sanà Fernandes è tornato dal prestito e cerca il suo spazio. Del suo talento se ne parla da un po', ma è ancora un classe 2006. Ha già vissuto un prestito all’estero (al NAC Breda, in Olanda, 15 presenze e 1 gol) e la Lazio starebbe cercando una nuova sistemazione, probabilmente in Belgio, così da farlo crescere ulteriormente. Intanto Sarri l'ha voluto vedere e valutare da vicino.