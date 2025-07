Lazio, problemi tecnici per la diretta contro la Primavera: la nota della società

Grande attesa per il ritorno in campo dei biancocelesti. In occasione del primo test estivo degli uomini di Sarri, conclusosi con la vittoria per 3-0 ai danni della Primavera di Punzi, si sono verificati dei problemi tecnici che hanno reso impossibile continuare a vedere la sfida per buona parte della stessa. La Lazio, tramite una nota, ha spiegato la motivazione scusandosi con i tifosi e ringraziandoli per l'entusiasmo. Ecco di seguito la nota della società biancoceleste sui social:

"𝐎𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟏𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐮𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐋𝐚𝐳𝐢𝐨! La prima uscita stagionale della Prima Squadra – conclusa con il successo per 3-0 contro la Primavera – ha registrato un altissimo livello di partecipazione: oltre 120.000 accessi complessivi tra app ufficiale e sito http://sslazio.it. L’eccezionale afflusso ha causato alcuni rallentamenti tecnici, successivamente risolti. Ci scusiamo con gli utenti per eventuali disagi e ringraziamo tutti per il grande entusiasmo. Siamo già al lavoro per garantire una fruizione ottimale della prossima diretta live, che sarà trasmessa con una capacità potenziata e stabile #AvantiLazio".

