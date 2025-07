Calciomercato Lazio | Insigne aspetta Sarri: cosa serve per portarlo a Formello

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Lorenzo Insigne è l'unico nome sul tavolo del mercato di Formello. Il blocco del mercato imposto dalla Covisoc impedisce alla società biancoceleste di fare mercato in entrata, motivo per cui l'ex Toronto si mette in luce come un'occasione da poter sfruttare per aggiungere qualità alla rosa. I 34 anni di età e l'assenza dal calcio europeo per tre anni sono chiaramente un limite sul quale ragionare, ma che Sarri e Lotito sarebbero pronti a superare, al contrario - secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero - di Angelo Fabiani che sembrerebbe più scettico riguardo a questa situazione.

SARRI IN CONTATTO CON INSIGNE - Il tecnico, nel frattempo, è in continuo contatto con il calciatore. Ha ottenuto l'ok, stando al quotidiano, da parte del presidente Lotito e ora starebbe vestendo i panni dell'allenatore-diesse. Da parte di Insigne ha trovato massima apertura. Nonostante l'interesse del Sassuolo, del Parma e dell'Udinese, per il classe 1991 oggi c'è solo la Lazio. Vuole ritrovare Maurizio Sarri, lo conosce e sa di poter tornare a esprimersi a certi livelli sotto la sua guida, motivo per cui è disposto ad aspettare, mettendo in stand-by le altre offerte e a ridursi l'ingaggio, dai 7,5 milioni che guadagnava in Canada, fino a 2,5 annui.

L'OSTACOLO - Come detto, Sarri e Insigne sono in continuo contatto, ma prima di poter ragionare su una trattativa concreta alla Lazio servono delle garanzie. Il mercato bloccato dalla Covisoc impedirebbe alla società biancoceleste di tesserare il calciatore, almeno fino a gennaio. Questo perché i paletti attualmente imposti, verranno rimossi solamente tra novembre e dicembre. L'attesa per Insigne non sarebbe un problema, ma la Lazio vorrebbe assicurarsi intanto di poter ottenere l'approvazione per far allenare il calciatore con la squadra, così da poterlo trovare pronto - atleticamente e tatticamente - quando ci sarà la possibilità di tesserarlo. Attualmente la società biancoceleste starebbe lavorando su questo e fronte e, qualora dovessero arrivare le garanzie assicurative, allora la strada potrebbe farsi in discesa.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.