Inter, il Fenerbahce piomba su Calhanoglu: Mourinho lo vuole con sé

Il futuro di Hakan Calhanoglu all'Inter resta in bilico. Dopo le numerose voci su un suo possibile passaggio al Galatasaray e il successivo raffreddamento della pista, sembrerebbe che a piombare sul centrocampista ora possa essere il Fenerbahce di José Mourinho. La stampa turca, parla addirittura di un incontro che sarebbe già avvenuto tra il regista nerazzurro e il presidente del club di Istanbul, che si sarebbe informato sulle eventuali richieste del giocatore.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Fenerbahce potrebbe offrire ai nerazzurri 20 milioni di euro per Calha, più di quelli messi sul piatto dal Galatasaray. Secondo La Rosea, inoltre, Mourinho starebbe spingendo per avere il turco con sé, tanto da essere pronto a dargli la fascia da capitano. Se la proposta dovesse spingersi fino a 25 milioni, l'Inter potrebbe anche decidere di accettare, per poi gettarsi sul mercati in cerca di un sostituto. Tra i diversi nomi in lizza, resta quello di Niccolò Rovella, che verrebbe ceduto dalla Lazio solo dietro pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

