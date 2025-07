Calciomercato Lazio | Napoli, in lista anche Zaccagni: la posizione della società

CALCIOMERCATO LAZIO - Nomi su nomi, il Napoli è la regina indiscussa del mercato. I tifosi già iniziano a innamorarsi della tecnica di Noa Lang, esterno prelevato dal PSV. Ma la ricerca di un esterno offensivo non finisce qui per il club partenopeo: da Ndoye a Elanga, passando per Nusa e Lookman, il Napoli sta cercando un altro profilo e tiene in vita tutte queste trattative prima di affondare il colpo.

La lista però non finisce qui. Come riporta TuttoMercatoWeb, nella lista di Conte e De Laurentiis ci sarebbe anche Mattia Zaccagni, capitano e numero dieci della Lazio di Sarri. La sua candidatura è però quella più complicata vista la posizione della società biancoceleste, la quale non ha alcuna intenzione di cedere i propri big. Anche perché non può sostituirli.

