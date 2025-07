WOMEN | Inghilterra - Italia, appuntamento con la storia: il messaggio di Goldoni - FOTO

L'attesa è finita, quasi. Questa sera alle 21 l'Italia sfiderà in semifinale l'Inghilterra a Euro 2025, un altro appuntamento con la storia per le azzurre che vogliono dare seguito al sogno iniziato in Svizzera. Via social, con un post, Eleonora Goldoni ha chiamato a raccolta tutti i tifosi. "Per quelle emozioni impossibili da descrivere..per quel sogno che da forma al nostro percorso..Per quelle corse ad esultare come pazze..Per quegli abbracci che raccontano le storie di ognuna..Per quell’ “unwritten” da cantare a squarciagola..Per quei trenini che coinvolgono tutti..Per le persone senza le quali non saremo qui..Per Dio e la nostra missione..Con quei sorrisi che sono sempre stati la nostra arma..Con voi a fianco che lo desiderate quanto noi..Con tutto ciò che abbiamo scritto su quella lavagna e con tanta ma tanta italianità! Appuntamento a domani, con il desiderio di scrivere un altro pezzo di storia", è il messaggio che si legge.

