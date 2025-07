Lazio, De Paola: "Bisognerebbe passare di mano. Questo club ha bisogno..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Paolo De Paola ha detto la sua sulla situazione della Lazio partendo dal tema degli abbonamenti - dove è stata superata quota 25.000 tessere - e sulla gestione societaria del club.

TIFOSI E LOTITO - "Io ho conosciuto molto bene il mondo Lazio. Il tifoso ha sempre mostrato indipendenza dal risultato e dalla società. Quando Lotio dice che questo il suo orto di casa il tifoso vola più in alto e se ne frega. Va allo stadio perché è indipendente da quello che fa Lotito. Isola la Lazio come simbolo, trova lui dei motivi. Questa è la forza del tifoso laziale, non si fa dettare i tempi del suo tifo. Se Lotito avesse seguito un po' De Laurentiis avrebbe avuto soddisfazioni simili, ma non ha mai fatto quello sforzo in più che gli avrebbe dato soddisfazioni economiche. Non ha voluto portare lo standing più in alto per non sostenere spese più esose. Il calcio è fatto dai risultati. La Lazio ha assaporato lo Scudetto, la Champions è importante e ti garantisce un ritorno di immagine internazionale. Serve una maggiore apertura, la sensazione è che si sta chiudendo tutto in un cortiletto angusto".

SOCIETA' - "La Lazio dovrebbe passare di mano. Vorrei qualcosa di più dinamico, di più moderno. Perché non rende appetibile questa società e ricevere con umiltà delle offerte e farsi da parte? C'è un momento per tutto, anche per questo. Ho la sensazione di un qualcosa di talmente stantio che non è giusto che una società che ha avuto tante ambizioni e un passato prestigioso non debba aprirsi a questo mondo e mettersi sul mercato".

